ووفقا لبلومبرغ فإن خاصية تويتر الجديدة ستركز بشكل أساسي على تسهيل مهمة مشاركة الفيديوهات على مستخدمي الموقع بشكل مماثل تقريبا لموقع "سناب شات" بدون الكشف عن المزيد التفاصيل.

ولكن بحسب موقع "ذا نكست ويب" فإن خاصية الفيديو الجديدة في تويتر ستكون أقرب إلى موقع "إنستغرام" وليس "سناب شات"، حيث سيعمد تويتر إلى تقليل عدد نقرات المستخدم لمشاركة فيديو ما.

يشار إلى أنها ليست المرة التي يتم فيها اتهام منصة للتواصل الاجتماعي بتقليد إحدى خصائص تطبيق الفيديوهات القصيرة "سناب شات"، حيث كانت أبرز الاتهامات موجهة إلى فيسبوك وإنستغرام على وجه الخصوص.