وقال مسؤولو عمليات الإنقاذ في نيوزيلندا الذين طلبت السلطات الفيجية مساعدتهم إنه تم إعلان عن فقدان العبّارة "ام في بوتيراوي" التي تحمل 50 شخصا وتقوم برحلات بين الجزر في وقت متأخر الجمعة.

وأبحرت العبّارة التي يبلغ طولها 17,5 متر في 18 كانون الثاني/يناير من جزيرة نونوتي باتجاه بيتيو تاراوا إحدى جزر كيريباتي.

وكان من المتوقع أن تستغرق الرحلة التي يبلغ طولها 260 كيلومتر مدة يومين.

وقال مركز تنسيق عمليات الإنقاذ النيوزيلندي "نعرف أن المركب خضع لإصلاحات قبل انطلاقه".

وكلفت السلطات النيوزيلندية طائرة أوريون تابعة لقواتها الجوية لمسح الطريق الذي كان من المقرر أن تسلكه العبّارة.