وقالت الهيئة "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية تعلن عن مقاطعتها مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا في 29 و30 الشهر الحالي".

وترى دول غربية وبعض الدول العربية أن سوتشي محاولة لخلق مسار سياسي مواز يقوض دور الأمم المتحدة ويضع الأساس لحل مناسب للحكومة السورية وحلفائها بشكل أكبر.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، واشنطن بالترويج لـ"تقارير كاذبة" بشأن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، من أجل عرقلة مبادرات السلام السورية في سوتشي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغى ريابكوف لوكالة "إنترفاكس" الروسية إن الولايات المتحدة تروج لـ"تقارير مزورة وغير مؤكدة" حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، لتعطيل جهود السلام الروسية في البلد الذي يشهد حربا ضارية منذ سنوات.

الأمم المتحدة ومؤتمر سوتشي

قال مضيف محادثات السلام السورية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بين الحكومة السورية والمعارضة في فيينا إن المحادثات انتهت وإن الأمم المتحدة لم تقرر بعد إن كانت ستحضر مؤتمر السلام في روسيا هذا الأسبوع.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا في بيان للصحفيين "الأمين العام أنطونيو غوتيريش يجري إطلاعه وسيتم إطلاعه على نتيجة هذه المناقشات في فيينا. ثم سيرجع الأمر له في اتخاذ قرار بشأن رد الأمم المتحدة على دعوة الحضور في سوتشي".