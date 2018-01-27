وأظهرت بيانات الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، وهو ما يعزز الرأي القائل بأن الضرر الناتج عن الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أجري في يونيو حزيران 2016 لم يكن سيئا بالدرجة التي توقعها البعض.

وقبيل نشر تلك البيانات صعد الاسترليني 1.0 بالمئة إلى 1.4289 دولار قبل أن يتخلى عن معظم تلك المكاسب ليسجل 1.4179 دولار في أواخر الجلسة، لكنه يبقى مرتفعا 0.3 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.

وينهي الاسترليني الأسبوع على مكاسب تزيد على 2 بالمئة مقابل العملة الأميركية في سادس أسبوع على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة منذ منتصف 2012 .

وأمام العملة الأوروبية الموحدة استقر الاسترليني عند 87.66 بنس لليورو.