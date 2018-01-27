وقالت الخارجية في بيان "إنها حملة عقوبات عبثية لم ولن تؤدي إلى أي نتيجة"، مضيفة "إذا كانت السلطات الأميركية تفضل قطع العلاقات التجارية (...) مع روسيا فهذا حقها، فيما نحتفظ نحن بحق الرد".

وأعلنت وزارة الخزانة الاميركية الجمعة عقوبات جديدة مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا وضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014، واستهدفت خصوصا مسؤولين روسا و"وزراء" انفصاليين في شرق أوكرانيا.

واعتبرت الدبلوماسية الروسية أنه عبر هذه العقوبات التي فرضت "بذريعة مختلقة عن ضلوع روسيا في الأزمة الأوكرانية"، فإن الولايات المتحدة "تظهر عجزها للعالم أجمع".

وأضافت أن "واشنطن لا يمكنها أن تتخلص من أوهام مفادها أنه يمكن تخويفنا عبر رفض (منح) التأشيرات الأميركية أو (فرض) حظر تجاري".