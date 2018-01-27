وخاض سانشيس، المنتقل قبل أيام من أرسنال في صفقة تبادلية مع لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان، المباراة أساسيا في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو التي شهدت إراحة بعض نجومه، وكان نشطا في معظم هجمات فريقه الجديد.

ولم يشارك سانشيس (29 عاما) في المباراة التي خسرها فريقه السابق أرسنال وفقد فيها اللقب أمام نوتنغهام فوريست في الدور الثالث.

ودخل يونايتد، حامل اللقب 12 مرة آخرها في 2016، المباراة ساعيا إلى مواصلة مشواره في مسابقة الكأس لتعويض فقدانه لقبه في كأس الرابطة بخسارته أمام بريستول 1-2 في ربع النهائي.

وقدم يوفيل مستوى مقبولا في الشوط الاول أمام العملاق الاحمر الذي استفاد من خطأ متأخر في الشوط الأول من دفاع المضيف.

ويحل مانشستر سيتي متصدر الدوري ضيفا على كارديف من الدرجة الثانية الأحد، باحثا بدوره عن مواصلة انتصاراته على جميع الجبهات أملا بإحراز أكثر من لقب هذا الموسم.

ويلعب ليفربول مع وست بروميتش ألبيون، وتشلسي مع نيوكاسل في مواجهتين بين فرق الدرجة الممتازة، ويحل توتنهام ضيفا على نيوبورت من الدرجة الثالثة.