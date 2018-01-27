وكثفت واشنطن عملياتها في الصومال في الأسابيع الأخيرة وسرعت نسق هجمات هذه الطائرات على متطرفي حركة الشباب وتنظيم داعش.

وأكد فرنسيسكو ماديرا الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال على هامش قمة للتكتل في أديس ابابا "أن هجمات الطائرات بدون طيار خصوصا هي بصدد اجتثاث الشباب الذين تكبدوا خسائر فادحة. إنه لأمر جيد أن ينتهي الإرهاب".

وتمكن عناصر من القوات الخاصة الأميركية وجنود من الجيش الصومالي في الأشهر الأخيرة من قتل عشرات المتطرفين في غارات جوية ومعارك على الأرض.

وكان تم نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في 2007 لدعم الحكومة الضعيفة ويفترض أن تغادر الأراضي الصومالية في نهاية 2020، غير أن ماديرو لم يستبعد تمديد مهمتها.

وقال "إن اقامة جيش وطني صومالي مكتمل وناجع يمكن أن يتطلب وقتا أكثر مما كان متوقعا".