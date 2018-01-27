ويبدأ المعرض في استقبال الزائرين بأرض المعارض في مدنية نصر اعتبارا من صباح السبت بالتزامن من انطلاق البرنامج الثقافي والأنشطة الفنية لدورة هذا العام.

وتقام الدورة التاسعة والأربعون تحت شعار (القوى الناعمة.. كيف؟) في إشارة إلى الدور المنوط بالثقافة والفنون والإعلام في تدعيم جسور التواصل بين الشعوب والدول.

وقالت إيناس عبد الدايم "هذه هي المرحلة التي نحتاج فيها إلى تنشيط القوى الناعمة في ظل كل ما يجري حولنا بالعالم، نحتاج إلى التشبث بالثقافة والفنون وتفعيل دور المرأة للمضي قدما بسلام".

ومن بين الأنشطة المقامة تحت شعار المعرض سلسلة من الندوات منها (القوى الناعمة المصرية.. استعادة الدور المفقود) و(السينما المصرية أحد مصادر القوة الناعمة) و(كرة القدم والقوى الناعمة) و(الثورة الرقمية وتحولات القوى الناعمة) و(الإعلام المصري والقوى الناعمة).

وتحل الجزائر ضيف شرف المعرض في دورته التاسعة والأربعين بعد أن حلت مصر ضيف شرف على الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في دورته الحادية والعشرين عام 2016.

ويستمر المعرض حتى العاشر من فبراير شباط القادم.