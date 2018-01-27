عرضت تلك الأزياء في إطار عرض للموضة ذات الطابع الشرقي أقيم على هامش أسبوع الموضة للأزياء الراقية في المدينة. ويتيح العرض الجانبي مساحة لإلقاء الضوء على أزياء من الشرق الأوسط وآسيا.

وقال منظمون للحدث إن الموضة المحتشمة واجهت مقاومة في فرنسا بسبب ارتباطها بالدين لكن هناك طلب متزايد على تلك الملابس في البلاد وخارجها.

وقالت هند جودار مديرة عرض الأزياء الشرقية لرويترز "نحن فرنسيون وفي فرنسا نريد الاستجابة لهذا الطلب الفرنسي لأن أولا هناك سوق فرنسية لذلك وأيضا هناك سوق للتصدير".

وأضافت "مقاومة فرنسا للموضة المحتشمة لا علاقة له بالموضة ذاتها بل لها علاقة بالدين".