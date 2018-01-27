وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1350.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 1.5 بالمئة.

وسجل المعدن الأصفر يوم الخميس 1366.07 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أغسطس آب 2016 لكنه بدد مكاسبه بعد أن صرح ترامب لشبكة سي.إن.بي.سي في دافوس بسويسرا بأنه يريد أن يرى الدولار قويا.

وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.78 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1452.10 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 عند 88.438 يوم الخميس. وانخفض المؤشر 0.31 بالمئة إلى 89.116 في أحدث قراءة له.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 17.40 دولار للأوقية. وفي جلسة الخميس لامست الفضة أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 17.69 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.28 بالمئة إلى 1013 دولارا للأوقية بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2017 عند 1027.60 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة الى 1090.47 دولار للأوقية بعد أن سجل مؤخرا مستويات قياسية مرتفعة. وينهي المعدن الأسبوع على انخفاض.