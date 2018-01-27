وقال الناطق باسم حديقة الحيوان جيروم مونيه إنه تم حصر جميع القرود الأربعة في منطقة مغلقة. ويخطط موظفو حديقة الحيوان لاستخدام الأسهم المهدئة لاصطيادهم وإعادتهم إلى باقي مجموعتهم المكونة من خمسين قردا.

تدخلت شرطة باريس للمساهمة في تأمين وإجلاء الحديقة، التي ما زالت مغلقة جزئيا حتى انتهاء الواقعة.

يصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة قرود رباح، وأصلها من غينيا بغرب أفريقيا، بسلالة "شبه مهددة" بالانقراض.

ويتسنى للزائرين رؤية هذا النوع من القرود على صخرة كبيرة تطل على حديقة شهيرة بشرق باريس.