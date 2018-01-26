وقالت المصادر إن أكثر من 20 عنصرا في الميليشيات الموالية لإيران قتلوا، بينما تم تدمير مركبات عسكرية في غارات استهدفت تعزيزات شمال مديرية حيس في جبهة الساحل الغربي.

وذكرت المصادر أن العملية العسكرية واسعة النطاق التي انطلقت في الساحل الغربي حققت تقدما جديدا بسيطرة قوات الشرعية والمقاومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي على مناطق واسعة على خط الخوخة-حيس وقد صلت إلى قرية الخربة القريبة من وسط مدينة حيس.

وأكدت المصادر أن مواقع الميليشيات داخل المدينة باتت في مرمى نيران قوات الشرعية.

تقدم مستمر في جبهة تعز

واندلعت معارك عنيفة بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي في محيط معسكر الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز.

وسمعت انفجارات عنيفة جراء قصف مقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة للمتمردين شرقي المعسكر.

كما شنت المقاتلات سلسلة غارات مكثفة على مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي في مناطق الستين والحوبان وتبة المدرجات.

وتمكنت قوات الشرعية من استعادة منطقة الحويمي وجبل خداش في جبهة كرش الواقعة بين محافظتي لحج وتعز ضمن إطار العملية العسكرية لفك الحصار عن المحافظة المحاصرة من قبل الحوثيين .

وشنت قوات الشرعية هجوماً صباح اليوم على مواقع الحوثيين وأجبرتهم على الفرار منها نحو منطقة الشريجة على الحدود مع تعز.