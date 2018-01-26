وتبحث القمة، التي بدأت اجتماعاتها التحضيرية علي مستوى المندوبين الدائمين ووزراء الخارجية، عددا من الملفات في مقدمتها مكافحة الفساد، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والاتجار بالبشر، و"التصدي لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الأفارقة".

كما ستتناول حالة السلم والأمن في القارة، والخلافات الثنائية بين دول أفريقية، والإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور الاتحاد الأفريقي كمنظمة إقليمية.

ويرافق الرئيس وفد رفيع المستوى، يضم وزير شؤون رئاسة الجمهورية، فضل عبدالله فضل، ووزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى، ووزير التجارة حاتم السر، ووزيرة الضمان الاجتماعي مشاعر الدولب، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول أمن مهندس محمد عباس.

كما يشارك وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، في اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأفريقي.