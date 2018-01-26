وقال المسؤول الكبير في قوات سوريا الديمقراطية، ريدور خليل في مقابلة مع رويترز ببلدة عامودا بشمال سوريا "عندما سيحاول (الرئيس التركي طيب أردوغان) أن يوسع من المعركة بكل تأكيد سيلاقي الرد المناسب".

وكان أردوغان تعهد الجمعة بتطهير حدود بلاده مع سوريا من المقاتلين الأكراد، قائلا إن أنقرة قد توسع نطاق عمليتها العسكرية الراهنة في شمال غرب سوريا شرقا حتى الحدود مع العراق، وهي خطوة تهدد بمواجهة محتملة مع القوات الأميركية المتحالفة مع الأكراد.

وأطلقت تركيا بالاعتماد على فصائل من المعارضة السورية، قبل أسبوع حملة عسكرية في مدينة عفرين الحدودية لإخراج وحدات حماية الشعب الكردي منها وأسفرت إلى الآن عن مقتل العشرات من الطرفين.

وقال أردوغان في وقت سابق إن العملية العسكرية ستستمر إلى مدينة منبج التي يسيطر عليها الأكراد وتحظى بوجود كبير للقوات الأميركية، وهو الأمر الذي دفع واشنطن إلى حثه للحد من عملياته لتجنب المواجهة.