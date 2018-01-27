وجرى رفع سعر كيلو خبز الكماج (الرغيف) الصغير 60 في المائة إلى 0.40 دينار من 0.25 دينار، وسعر كيلو خبز "الكماج" الكبير بنسبة 100 في المائة إلى 0.32 دينار.

ولم تتأثر أنواع أخرى من الخبز الذي يستهلكه معظم الأردنيين من الطبقة المتوسطة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتطبق الحكومة آلية لموازنة أثر تلك القرارات على الفقراء، بتقديم دعم نقدي.