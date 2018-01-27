وقال إسبانيول إن تعليقات بيكي تستند إلى معاداة الأجانب، مطالبا لجنة مكافحة العنف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بفتح تحقيق في الموضوع.

وبلغ برشلونة الدور النهائي بالفوز في مجموع المباراتين 2-1، بعد أن كان قد خسر مباراة الذهاب على ملعب إسبانيول 1-صفر.

وكان بيكيه قد سخر من مكانة المدينة التي يقع بها مقر إسبانيول، وذلك من خلال احتقار موقع ملعب الفريق.

وقال بيكيه مشيرا إلى مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب إسبانيول الذي يبعد 10 كيلومترات جنوب غربي كامب نو، معقل برشلونة: "دائما ما يسبب لنا إسبانيول المشاكل. أليس هذا هو النادي الموجود في كورنيا؟".

وانتقل إسبانيول، غريم برشلونة في إقليم كتالونيا، إلى ملعبه الجديد في كورنيا الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج في 2009، وكان قبلها يلعب في الاستاد الأولمبي.

وقال إسبانيول في بيان: "نعتقد أن أي تعليق يتضمن عدم احترام لمدينة كورنيا كالذي قاله بيكيه، يتوافق بشكل خطير مع اتجاه معاداة الأجانب ويؤدي بوضوح لإشعال العنف والتعصب في كرة القدم في كل حالة".

وفي إشارة جديدة على تصاعد التوتر بن الناديين، قال إسبانيول إنه تقدم بشكوى إضافية ضد لاعب وسط برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، الذي انتقد طريقة احتفال إسبانيول بعد فوزه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

كما شجب إسبانيول تصرفات جماهير برشلونة بسبب هتافات عدائية خلال مباراة الخميس، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأحرز إسبانيول أربعة ألقاب كبيرة مقارنة بسجل برشلونة العامر بالبطولات.