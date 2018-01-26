وقال أحمد رمضان إن الاتفاق أبرم ، الجمعة، ثاني وآخر أيام جولة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن سوريا في فيينا.

وشهدت ضاحية الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والواقعة على مشارف دمشق قتالا عنيفا استمر لأكثر من شهرين منذ أن حاول معارضون كسر حصار حكومي شديد أدى إلى انقطاع الامدادات الغذائية والدوائية عن زهاء 400 ألف شخص محاصرين داخل المنطقة.

وفي السياق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في بريطانيا، أن ما لا يقل عن 286 مدنيا قتلوا جراء قصف وغارات جوية شهدتها الغوطة الشرقية ودمشق الشهر الماضي بسبب القتال.