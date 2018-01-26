وطُرد سيميوني في الدقيقة 82 من المباراة على ملعب إشبيلية، الذي فاز 5-2 في مجموع المباراتين ليتأهل لقبل النهائي، بعدما صفق للحكم خوان مارتينيز مونويرا ساخرا.

ورغم ذلك يمكن للمدرب الأرجنتيني قيادة فريقه خلال مباريات الدوري، حيث سيخضع للإيقاف في مباريات الكأس الموسم المقبل.

وقال بيان على موقع الاتحاد الإسباني على الإنترنت، إنه تم إيقاف سيميوني مباراة واحدة نظرا لطرده، بسبب حصوله على إنذارين، والمباراتين الأخريين لانتهاكه المادة 117 التي تشير إلى عدم احترام الحكام أو السلطات الرياضية.