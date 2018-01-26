وقال مسؤولو الحديقة في بيان إنهم أطلقوا تحذيرا بعدما فوجئ موظف بأحد القردة داخل ممر.

وقالت التقارير إن عدد القردة الهاربين يقترب من الخمسين.

وأضاف المسؤولون أن موظفي الحديقة ورجال الشرطة شرعوا في عملية بحث عن أربعة قردة مازالت طليقة. وأشاروا إلى أن المواطنين لم يشاهدوا أيا منها في مناطق عامة.

وشهدت باريس في نوفمبر هروب نمر من سيرك وتجوله في شوارع المدينة إلى أن قتل بالرصاص.