وتُعقد القمة الأفريقية يومي 28 و29 يناير تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا".

وقال المتحدث في البيان إن نشاط السيسي خلال القمة الأفريقية سيتضمن قيامه "برئاسة اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي (..) الذي من المنتظر أن يناقش موضوع المقاربة الشاملة لمكافَحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في أفريقيا".

وتأتي زيارة السيسي لإثيوبيا بعد عشرة أيام من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين للقاهرة والتي تخللتها محادثات حول التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات مسألة بناء سد النهضة الاإيوبي وآثاره على نهر النيل.

وتتخوف القاهرة من أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر إلى المياه.