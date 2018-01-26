ووفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن المتاجر الفرنسية أعلنت تخفيض ثمن شوكولاتة "نوتيلا" بأكثر من نصف قيمته (تخفيض بحوالي 70 في المئة).

وانخفض سعر العبوة البالغة وزن 950 غراما، من 4.50 يورو إلى 1.41 يورو.

وتظهر مقاطع فيديو، صورها زبائن داخل محلات تجارية مختلفة، ازدحاما شديدا من طرف الرجال والنساء، على المنطقة المخصصة للشوكولاتة، تحول إلى تدافع واشتباك بالأيدي.

وقالت عاملة في مراكز "أنتيرمارشي" بإحدى البلدات الفرنسية إن مخزون عبوات نوتيلا في المتجر نفذ في أقل من 15 دقيقة.