وبلغ ارتفاع مياه نهر السين في باريس الخميس 5.6 أمتار. وقد وضعت الوزارات في حالة استعداد لتتراجع إلى مواقع آمنة.

وعلى المستوى الوطني، ما تزال 13 منطقة فرنسية في حالة تأهب لا سيما في حوض نهري السين والسون في الشرق.

هذا ومنعت الملاحة على النهر ووضعت المتاحف والقوارب والمطاعم تحت المراقبة في المنطقة الباريسية، حيث تم إجلاء نحو 400 شخص لا سيما في الجنوب، في حين انقطعت الكهرباء عن أكثر من ألف شخص من أصل ستة ملايين.

وقال الخبير في مراقبة الفيضانات برونو جانيت "نتوقع أن يرتفع مستوى السين إلى ما بين 5.8 و6.2 أمتار" في باريس، وهو قريب من المستوى المسجل في يونيو 2016 ولكنه بعيد عن المستوى التاريخي المسجل في سنة 1910 عندما بلغ 8,62 أمتار.

وأضاف أن "مستوى مياه السين سيبقى مرتفعا على الأرجح لأيام الأسبوع المقبل".