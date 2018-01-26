وكانت تقارير قد تحدثت عن اهتمام ريال مدريد بالمدرب الأرجنتيني، ورغم أنها غير مؤكدة، إلا أن تصريحات بوتشيتينو ستطمئن النادي الملكي بعدم رغبته للانضمام لغريمه برشلونة.

وقال بوتشيتينو: "أنا واضح جدا، لن أعمل أبدا في ناديي برشلونة أو أرسنال، لأنني مرتبط جدا بتوتنهام وإسبانيول"، وفق ما ذكر موقع ماركا الإسباني.

يذكر أن بوتشيتينو كان قد لعب ضمن صفوف إسبانيول من عام 1994 حتى 2000.

وأضاف: "هذا قراري لأنني أفضل العمل في مزرعتي بالأرجنتين على العمل في بعض الأماكن. لكن التزامي (في توتنهام) هائل. أنا أعمل وكأني سأبقى هنا إلى الأبد".

وأشار المدرب الأرجنيتيني، في الوقت نفسه، إلى أنه من الصعب التنبؤ بما يحدث في عالم كرة القدم.