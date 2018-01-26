وأشارت المنظمة الدولية في بيان إلى أن التقارير تتحدث أن الناس الذين يحاولون الفرار من المنطقة بحثاً عن الأمان يُمنعون من مغادرة عفرين.

وبحسب "اليونيسف"، فإن شدة القتال دفعت العائلات إلى لزوم أقبية المباني التي تقيم فيها.

وأغلقت معظم المحلات التجارية، واستدعت الحال تعليق خدمات حماية الطفل التي تدعمها اليونيسف، بما في ذلك المساحات الصديقة للأطفال وأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد حوالي أسبوع على إطلاق تركيا حملة عسكرية في المدينة السورية لإخراج وحدات حماية الشعب الكردي منها وأسفرت إلى الآن عن مقتل العشرات.