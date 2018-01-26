وسيلاقي فالنسيا ريال مدريد، السبت، في الأسبوع 21 من الدوري الإسباني على ملعب المستايا.

من جهة أخرى، أوقعت قرعة كأس ملك إسبانيا، التي أجريت الجمعة، برشلونة في مواجهة فريق فالنسيا في نصف نهائي البطولة. وستجرى مبارة الذهاب يوم الأربعاء على أرضية "كامب نو".

وستجمع مبارة النصف النهائي الثانية، بين ليغانيس وإشبيلية، يوم الخميس.

يشار إلى أن نهائي مسابقة كأس الملك سيلعب يوم 21 أبريل على ملعب واندا ميترو بوليتانو في مدريد.