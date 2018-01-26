وكان الاتحاد الأفريقي الذي يعقد قمة يومي 28 و29 يناير في العاصمة الإثيوبية ندد في أواسط يناير الحالي بالتصريحات "المهينة" و"المقلقة" التي نقلتها وسائل إعلام عن ترامب بأنه قال إن الدول الأفريقية "حثالة".

وأنكر الرئيس ترامب استخدامه لوصف مسيء للمهاجرين الأفارقة خلال اجتماع حكومي قبل أسبوع.

وأعادت تصريحات ترامب قضية الهجرة إلى الواجهة، لتكون أحد أهم الملفات الجدلية امام الرئيس الأميركي في العام الأول من فترته الرئاسية.