وأشارت إلى أن المسلحين كانوا يخططون لأعمال إرهابية في دمشق وحمص ودير الزور، لاستدراج القوات الحكومية من إدلب.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ليست لديه أي خطط في الوقت الراهن لحضور مؤتمر السلام السوري، الذي سيعقد في مدينة سوتشي الروسية.

وقال بيسكوف، إن المؤتمر الذي تستضيفه روسيا الأسبوع المقبل، لن يسفر عن حل سياسي حاسم للأزمة السورية.

وفي فيينا تتواصل المحادثات غير المباشرة التي يجريها المبعوث الدولي إلى سوريا مع وفدي الحكومية السورية والمعارضة، ومن المتوقع أن يجتمع الجمعة مع الوفدين أيضا بشكل منفصل.

ويرتقب أن يعلن وفد المعارضة، الجمعة، موقفه من المشاركة في مؤتمر سوتشي، الذي سينعقد بعد أيام، والذي احتل الحديث عنه معظم اللقاءات في فيينا.