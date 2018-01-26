وذكرت اسلطات أن 4 أفيال تابعين لسيرك كارسونز آند بارينز شوهدوا على الطريق العام يوم الأربعاء الماضي في أوكلاهوما على الطريق إلى أيوا بعدما انهارت أرضية العربة التي كانت تحملهم، فعلقوا لمدة ساعتين انتظارا لوسيلة نقل أخرى.

وأثارت صور الأفيال على الطريق وطريقة نقلهم ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة من جانب ناشطين في مجال حقوق الحيوان.



وفي يونيو الماضي، تمكنت أنثى فيل تدعى كيلي من الهرب والتجول في حي سكني في ويسكونسن.

وذكر تقرير لوكالة تحقيق تابعة لوزارة الزراعة الأميركية أن أنثى الفيل كان يمكن أن تصاب بضرر أو تهدد حياة أشخاص.



ووصفت منظمة بيتا الحقوقية، السيرك بالسيئ السمعة، وحثت الناس عن مقاطعة عروضه التي تهدد حياة الحيوانات النادرة.



وردت المتحدثة باسم السيرك، جنيفر ويسينر، بالقول إن طبيب بيطري فحص الفيلة الأربع وتبين أنها بصحة جيدة.