أبو ظبي - سكاي نيوز عربية كشفت تقارير استعداد باريس سان جيرمان للاستغناء عن خدمات نيمار لصالح ريال مدريد في حال قيادته الفريق الفرنسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.
وأكد موقع "غول" أن باريس سان جيرمان وعد الدولي البرازيلي أنه سيسمح له بالعودة إلى إسبانيا فور تحقيق نجاح أوروبي لفرنسا.
ورحل نيمار، اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، عن الليغا في صيف 2017، في صفقة قياسية من برشلونة، بلغت 222 مليون يورو.
ويتوجب على باريس سان جرمان الإطاحة بريال مدريد إذا أراد الاستمرار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إذ يتواجه الفريقان في الدور ربع النهائي.