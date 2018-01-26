وأكد موقع "غول" أن باريس سان جيرمان وعد الدولي البرازيلي أنه سيسمح له بالعودة إلى إسبانيا فور تحقيق نجاح أوروبي لفرنسا.

ورحل نيمار، اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، عن الليغا في صيف 2017، في صفقة قياسية من برشلونة، بلغت 222 مليون يورو.

ويتوجب على باريس سان جرمان الإطاحة بريال مدريد إذا أراد الاستمرار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إذ يتواجه الفريقان في الدور ربع النهائي.