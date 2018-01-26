وأوضح الوزير أحمد دميرجان للصحفيين، بعد زيارة الجنود المصابين في المستشفيات، أن 3 جنود أتراك و11 مقاتلا من الجيش السوري الحر الذي تدعمه تركيا، قتلوا حتى الآن في الاشتباكات الدائرة في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأضاف أن 130 شخصا نقلوا إلى مستشفيات تركيا، وأن 82 منهم خرجوا بالفعل بعد تلقي العلاج. وقال إنه لا يوجد أي مصاب في حالة حرجة، مضيفا أنه جرى إرسال المزيد من المسعفين إلى المنطقة.

وقال الجيش التركي في بيان الجمعة، إنه قتل ما لا يقل عن 343 مقاتلا شمالي سوريا منذ بدء العملية. لكن قوات سوريا الديمقراطية قالت إن تركيا تبالغ في عدد القتلى.