وقفز الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1355.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش وبلغت مكاسبه منذ بداية الأسبوع 1.8 بالمئة.

وكان الذهب سجل في التعاملات الفورية الخميس 1366.07 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أغسطس 2016 لكنه بدد مكاسبه بعد أن صرح ترامب لشبكة "سي.إن.بي.سي" في دافوس بسويسرا بأنه يريد أن يرى الدولار قويا.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1354.70 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2014 عند 88.438 يوم الخميس. وانخفض المؤشر 0.6 بالمئة إلى 88.858 في أحدث قراءة له.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحدا بالمئة في التعاملات الفورية إلى 17.46 دولار. وكان المعدن لامس أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الخميس عند 17.69 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1015 دولارا للأوقية. وكانت أسعار المعدن سجلت الخميس أعلى مستوياتها منذ فبراير 2017 عند 1027.60 دولار للأوقية.

ولم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 1095.60 دولار للأوقية. واتجه المعدن إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بانخفاض بنحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.