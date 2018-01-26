ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الرابع في الليغا بفارق 19 نقطة عن المتصدر والغريم برشلونة.

وعند سؤال بوتشيتينو عن إمكانية انتقاله إلى الريال، صرح أنه ليس بإمكانه تدريب أي من برشلونة أو آرسنال فقط بسبب تاريخه مع إسبانيول وتوتنهام، إلا أنه لم ينف إمكانية الرحيل صوب ريال مدريد.

وأضاف "هذا هو قراري لأنني أفضل العمل في مزرعتي في الأرجنتين على بعض الأماكن الأخرى.. لكن في النهاية، نحن مثل اللاعبين، لا نعرف أبدا ما قد يحدث في كرة القدم".