وقطع جيريميو (25 عاما) مسافة السباق في ساعتين وأربع دقائق فقط، متقدما بفارق ثانيتين على مواطنه ليول جيبراسيلاسي.

في حين احتل بطل العام الماضي تاميرات تولا، وهو إثيوبي أيضا، المركز الثالث بفارق أربع ثوان، في ظل سيطرة إثيويية على المراكز العشرة الأولى.

وكان تولا سجل الرقم القياسي السابق في ماراثون دبي في العام الماضي، عندما أنهى السباق في ساعتين وأربع دقائق و11 ثانية.

ويتخلف الرقم القياسي الجديد بفارق 63 ثانية عن الرقم القياسي العالمي للماراثون، الذي سجله العداء الكيني دينيس كيميتو في ماراثون برلين في 2014.

وفازت الإثيوبية روزا ديريجي بلقب السيدات، مسجلة ساعتين و19 دقيقة و17 ثانية، وهو رقم قياسي أيضا وأفضل زمن تسجله العداءة الفائزة طوال مسيرتها مع السباق.

واحتلت الإثيوبية فايسي تاديسي المركز الثاني، تلتها مواطنتها إيبرجوال ميليسي، في حين احتلت بطلة العام الماضي وركنيش ديجيفا، وهي إثيوبية أيضا، المركز الرابع.

والرقم القياسي للسيدات هو سابع أسرع زمن في تاريخ السباق الذي تحمل البريطانية بولا رادكليف رقمه القياسي العالمي، والبالغ ساعتين و15 دقيقة و25 ثانية، الذي سجلته في ماراثون لندن في 2003.

وحصل الفائز في فئة الرجال على جائزة مالية بقيمة 200 ألف دولار، كما حصلت الفائزة في سباق السيدات على مبلغ مماثل.

وانطلق السباق قبل فجر الجمعة في أجواء غائمة، ومر المنافسون أمام برج خليفة الشهير.