وعاود الطيران صباح الجمعة شن غاراته على مواقع المتمردين، حيث قصف مواقع مليشيات الحوثي شمال غربي تعز، وغرب المدينة.



وتزامنت الغارات مع هجوم لقوات الجيش اليمني على مواقع المتمردين في غراب ومدرات، شمال غربي تعز.



وسيطرت القوات الشرعية على بعض المواقع في الجهات الشمالية والشمالية الغربية.



وفي الجبهة الشمالية، دارت معارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي، أسفرت عن تقدم قوات الجيش باتجاه جبل الوعش الاستراتيجي.



كما دارت اشتباكات بين أفراد الجيش الوطني وعناصر ميليشيات الحوثي في مديرية مقبنة، غربي تعز، جراء هجوم للمليشيات المتمردة.



وأسفرت المواجهات في مقبنة عن مقتل 3 حوثيين وإصابة 5 اخرين.



ودفعت ميليشات الحوثي بتعزيزات من صنعاء وأب الى تعز.



وذكرت مصادر ميدانية ان 5 ناقلات جند وأسلحة تحركت من صنعاء إلى تعز محملة بذخائر وأسلحة، منها مضاد طيران ومدافع خفيفة، ومقاتلين.