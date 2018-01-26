أبو ظبي - سكاي نيوز عربية نسبت وكالة يونهاب للأنباء إلى وزير الوحدة في كوريا الجنوبية قوله، الجمعة، إن كوريا الشمالية ربما تنظم موكبا عسكريا "للترهيب" لإحياء ذكرى تأسيس الجيش يوم الثامن من فبراير، أي قبل يوم من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.