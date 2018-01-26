وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 70.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:56 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره 20 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وكان خام برنت سجل في اليوم السابق أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 عند 71.28 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65.38 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة، عن تسوية الجلسة السابقة.

ولامس خام غرب تكساس الوسيط أيضا أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 في الجلسة السابقة عند 66.66 دولار للبرميل.

وأغلقت الكثير من المصافي بعد الشتاء من أجل إجراء عمليات صيانة، مما تسبب في انخفاض طلبيات شراء الخام.