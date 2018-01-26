وهذا هو الفوز السادس على التوالي لثاندر صاحب المركز الخامس في القسم الغربي برصيد 28 انتصارا مقابل 20 هزيمة، فيما تلقى ويزاردز الهزيمة 22 مقابل 26 فوزا وهو يحتل المركز الخامس بين فرق القسم الشرقي.

وأحرز جون وول 21 نقطة لويزاردز بالإضافة إلى تمريره 12 كرة حاسمة لزملائه.

ولم يخسر ثاندر في 15 مباراة منذ أول ديسمبر.

ورغم تقدم ثاندر 54-40 في نهاية الشوط الأول انتفض ويزاردز وأدرك التعادل 68-68 بفضل تألق برادلي بيل الذي أنهى المباراة برصيد 41 نقطة.

لكن رايموند فيلتون سجل رميتين ثلاثيتين ليمنح ثاندر تقدما بواقع 82-74 ولم يستسلم الفريق الضيف وقلص الفارق إلى 90-87 قبل أقل من ثماني دقائق من نهاية المباراة.

وتولى وستبروك زمام الأمور ليتقدم ثاندر بفارق عشر نقاط ويحافظ على تقدمه حتى النهاية.

وهذه هي الهزيمة التاسعة على التوالي لويزاردز خارج ملعبه أمام ثاندر.

وفي مباريات أخرى، فاز سكرامنتو كينجز 89-88 على مضيفه مياميهيت، كما فاز غولدن ستيت وريورز حامل اللقب 126-113 على ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز.