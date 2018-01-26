وتمنع الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية الستة، وهم باكستانيان وأربعة أفغان مقيمين في باكستان، من التعامل مع النظام المالي الأميركي.

ورغم أن هذه الخطوة لن تسفر عن مشاكل كثيرة للأشخاص المستهدفين، فإنها تبرز ضيق واشنطن من توفير إسلام اباد ملاذا آمنا ومساعدات أخرى لجماعات متطرفة.

وكان ترامب قد كتب على تويتر في رأس السنة أن بلاده قدمت"بحماقة" لباكستان مساعدات بأكثر من 33 مليار دولار "وهم لم يمنحونا سوى الأكاذيب والخداع ظنا أن زعماءنا حمقى. إنهم يوفرون ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان دون مساعدة تذكر. كفى!".

ودفع هذا الإعلان المسؤولين الأميركيين لوقف المساعدات الأمنية لباكستان والتي قدرت لاحقا بما يصل إلى نحو ملياري دولار.