وفي 2014، أصدر مغني الراب واسمه الحقيقي كيرتس جاكسون، ألبوما بعنوان "أنيمال أمبيشن"، وأعلن آنذاك أنه سيكون أول فنان يقبل الدفع بالعملة الإلكترونية.

ونجح الألبوم في حصد 700 وحدة من عملة "البيتكوين" الرقمية، إلا أن 50 سنت لم يعط أهمية لهذه العملة وصرف نظره عنها.

وتبلغ قيمة 700 بيتكوين حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين دولار، وهي قيمة مرشحة للارتفاع أو الانخفاض في أي وقت.

وكانت قيمة العملة الرقمية، عام 2014، تساوي 650 دولار.

وأكد الفنان الأميركي هذه الأخبار، حيث نشر صورة للمقال على حسابه في إنستغرام، وعلّق عليه قائلا "ليس سيئا بالنسبة لطفل من منطقة ساوث سايد، أنا فخور جدا بنفسي".

تجدر الإشارة إلى ألبوم ""أنيمال أمبيشن" يعتبر من أسوأ انتاجات النجم 50 سنت بحسب رأي الكثير من النقاد.