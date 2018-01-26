وانتهى الشوط الأول بنتيجة 14 هدفا مقابل 4 أهداف لصالح المنتخب المصري.



وسيخوض منتخبا المغرب وأنغولا مباراة المركزين الثالث والرابع غدا السبت للمنافسة على ورقة العبور لبطولة العالم 2019، التي ستنظم بالدنمارك وألمانيا.

كما سيخوض منتخبا مصر وتونس، اللذين ضمنا التأهل لبطولة العالم، المباراة النهائية خلال اليوم نفسه لنيل لقب الدورة ال23 لكأس إفريقيا للأمم لكرة اليد.