وفي تغريدة على حساب الوكالة على تويتر، أكدت وكالة الفضاء الإماراتية أنه"تم إطلاق قمر الياه-سات (الياه-٣) والقمر الاوروبي على متن صاروخ أريان ثم انقطع الاتصال بالصاروخ، تم التأكد لاحقا من انفصال الاقمار بنجاح كما تم اتصال كلا القمريين الصناعيين بمراكز التحكم و هي الآن في المدار."

يذكر أن القمر الصناعي الإماراتي "الياه 3" سيوسع من خدمات الياه سات لتشمل 19 سوقا إضافيا في القارة الأفريقية ويتيح دخول خدماتها للمرة الأولى للبرازيل وبالتالي توفير خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية لـ 60% من سكان أفريقيا و95% من سكان البرازيل.