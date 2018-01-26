وجاء القرار أمس الخميس قبل يوم من موعد سفر لولا المقرر إلى أفريقيا.

كما يجيء بعد أن أيدت محكمة الاستئناف إدانته بأخذ رشوة وغسل أموال ومددت الحكم الصادر عليه في ضربة قوية لخططه للترشح مرة أخرى للرئاسة هذا العام.

وقال كريستيانو زانين محامي لولا إن جواز سفر موكله سيسلم اليوم الجمعة لكنه وصف القرار بأنه "صادم" وقيد لا داعي له على حرية حركته.

وأضاف أنه تم إبلاغ محكمة الاستئناف برحلة لولا إلى أفريقياواعتزامه العودة للبرازيل في 29 يناير.

وقال جوزيه كريسبينيانو المتحدث باسم لولا "لن يتمكن من السفر الآن"، مضيفا أن الزعيم السياسي اليساري كان يعتزم حضور مؤتمر للاتحاد الأفريقي في إثيوبيا.

ويمكن إلقاء القبض على لولا بمجرد أن يصدر القضاة قرارا بشأن استئناف أخير في قضيته، وهو ما يتوقع أن يحدث خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.