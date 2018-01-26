وأعلنت وزارة المال في بيان أن هذا النص الذي يجرى إعداده "ينص على تحديد التكنولوجيات الرقمية المستخدمة في الفضاء المالي... ومنها العملات الرقمية"، مؤكدة في الآن نفسه أن "الروبل هو العملة الوحيدة والواحدة الشرعية في الاتحاد الروسي".

وأكدت الوزارة أن المشروع "سيتيح كثيرا تقليص خطر عمليات التزوير". وأضافت أنه "سيساهم في إيجاد نظام ضريبي شفاف للعمليات مع العملات الرقمية، وهذا ما من شأنه إلى أن يؤدي إلى زيادة العائدات الضريبية للموازنة".

وينص مشروع القانون ايضا على تنظيم جمع الأموال بالعملات الرقمية، والمسماة "عروض العملات الأولية" التي تشهد انطلاقة قوية ويراقبها عن كثب المنظمون في العالم.

ويضاف هذا البرنامج الروسي إلى عدد متزايد من المبادرات في العالم للإحاطة بهذه الظاهرة التي تثير العالم المالي، كما يؤكد ذلك صعود البتكوين في 2017 وتراجعه العنيف ايضا مطلع 2018 بسبب دلائل إلى تشدد السلطات حيال العملات الرقمية، خصوصا في كوريا الجنوبية والصين.