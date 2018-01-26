وقدم أحد المشتركين عرضا قياسيا بلغ 450 ألف دينار أردني (635 ألف دولار) للفوز بلوحة تحمل رقم 77-7. وأضيفت ضريبة مبيعات بنسبة16 في المائة إلى سعر الشراء، ليصل السعر الإجمالي إلى 552 ألف دينار أردني (780 ألف دولار).

أقيم هذا المزاد للمرة الأولى في البلاد ونظمته إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وتم بيع 15 لوحة أرقام بأسعار تتراوح بين 8400 دولار وأكثر من نصف مليون دولار.

وقالت إحدى المشاركات في المزاد وتدعى منار أبو عليان إنها تشارك نيابة عن زوجها الذي يهوى جمع أرقام اللوحات المميزة.

واشترت منار أبو عليان خمسة أرقام لوحات بمبلغ إجمالي قدره 164ألف دينار (230 ألف دولار)، بينها الرقم 12-50 بسعر 63 ألف دينار (88 ألف دولار).

وفي حين جمع البعض الأرقام للفوز بميزة إضافية لسياراتهم، رأى آخرون أنها فرصة للاستثمار، على أمل إعادة البيع في وقت لاحق بسعرأعلى.

وألهم نجاح المزاد، الذي جمع 837 ألف دينار أردني (1.1 مليون دولار) للحكومة، إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإقامة مزادات مماثلة بشكل شهري.