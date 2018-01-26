وقال راين، في جلسة حوارية خلال زيارة للإمارات العربية المتحدة، “لا أرى تحالفا استراتيجيا، بل ربما تقاربا تكتيكيا في أوقات مناسبة"، مضيفا "لا أظن أن روسيا بدورها تتطلع إلى ذلك" التحالف الاستراتيجي.

وتابع "الأهم بالنسبة لنا في سوريا هو هزيمة تنظيم داعش ومنع إيران من بناء جسر بري ومنع حزب الله من ترسيخ موطئ قدم له".

وتساءل راين "هل هذا أمر يمكن أن تتقبله روسيا؟ هل يمكن أن تعيد هيكلة علاقتها بإيران حتى يكون لنا تحالف تكتيكي؟".

وأضاف راين "نحن نركز على التهديد الإيراني الذي له صلة بالاستقرار الإقليمي" في الشرق الاوسط موضحا أن الإدارة الأميركية "تسعى لتحميل النظام (الإيراني) مسؤولية (أفعاله) وتتخذ إجراءات ملموسة للحد من النزعة التوسعية الإيرانية".

وتطرق راين أثناء الجلسة الحوارية في أبوظبي أيضا إلى الحرب في اليمن والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة والإمارات في التصدي للمتطرفين وشبكة القاعدة في جنوب اليمن.

من جهتها كثفت واشنطن منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في بداية 2017، هجماتها على المتشددين مع تنفيذ عمليات كومندوس محددة على الأرض لمكافحة الإرهاب.