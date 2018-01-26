وسيستفيد من هذه الخطة التي تمتد على فترة تُراوح بين 10 و12 سنة، المهاجرون الشباب المعروفون بـ"الحالمين" (دريمرز) الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالا، فضلا عن المهاجرين الذين لم يستفيدوا من برنامج "دكا" الموقّع من الرئيس السابق باراك أوباما.

كما سيطلب ترامب من الكونغرس تمويلا قدره 25 مليار دولار لبناء جدار حدودي مع المكسيك.

وقال المسؤولون إن الحالمين البالغ عددهم 1.8 مليون يمكن أن يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية في غضون ما بين 10 و12 عاما شرط أن يكونوا قد التحقوا بالعمل ولم يرتكبوا أي جرائم.

والخلاف على برنامج حماية (الحالمين) المقرر أن ينقضي أجله في مارس آذار كان جزءا من المواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ والتي أدت إلى وقف أنشطة الحكومة لثلاثة أيام انتهت يوم الاثنين الماضي.

وتم الاتفاق على تمديد التمويل حتى الثامن من فبراير شباط، مما يدع مساحة صغيرة أمام التوصل لاتفاق بشأن الهجرة.