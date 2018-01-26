وقال غوتيريش في بيان: "في ضوء الأزمة الإنسانية الحادة في اليمن أرحب بالأنباء التي تفيد بأن خمس ناقلات تحمل 180 ألف لتر من الوقود وصلت إلى مأرب أمس في إطار خطة الائتلاف الأوسع لتسهيل العمل الإنساني في اليمن."

وأضاف البيان: "سيتم تسليم هذا الوقود، على أساس الحاجة، إلى المرافق الصحية ومحطات المياه، حيث سيتم استخدامها للحفاظ على الخدمات الإغاثية للمجتمعات المحلية" مشيدا بخطة الائتلاف بزيادة شحنات الوقود الإنساني إلى مليون لتر خلال الأسابيع المقبلة.

كما رحب البيان بـ" التعهد السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليار دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن، فضلا عن التزامهما بجمع مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار من مانحين آخرين في المنطقة."

وأضاف: "تم إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 في 20 کانون الثاني / ینایر وتتطلب مبلغ 2.96 ملیار دولار لمساعدة 13.1 ملیون شخص في جمیع أنحاء البلاد. أحث جميع المانحين على توجيه مساهماتهم من خلال خطة الاستجابة السريعة لتحويل التبرعات إلى وكالات المعونة على وجه السرعة."