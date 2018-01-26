وجاء في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى، إن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكما على أثيل عبد العزيز محمد عبد العزيز النجيفي بالحبس الشديد لمدة ثلاثة سنوات استنادا لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات.

وبحسب الوثيقة، تضمن القرار، منع النجيفي من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، لعدم اتخاذ القرار بذلك في وقت سابق.