وقالت إسرائيل إنها بحاجة إلى وقت لدراسة التوصيات الصادرة عن دول منفردة في مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره في جنيف.

ولفتت إسرائيل إلى توصيات طرحتها "دولة فلسطين" قائلة إن الأخيرة "لا تلبي معايير الدولة بموجب القانون الدولي".

وحثت بريطانيا على "القيام فورا بعمل لوقف سياسة إزالة الممتلكات والعقارات الفلسطينية"، وحضت إسرائيل على "العدول عن سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت ألمانيا إنه يجب على إسرائيل إنهاء "ممارسة العقاب الجماعي بما فيها إزالة المنازل وإلغاء تصاريح الإقامة في القدس الشرقية، وغلق مناطق بأكملها".

ولم تقدم الولايات المتحدة أي توصيات في التقرير الصادر الخميس.