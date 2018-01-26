ومن المقرر عقد لقاء ثلاثي بين أنغيلا ميركل، رئيسة الاتحاد الديموقراطي المسيحي (محافظ)، وحليفها البافاري هورست سيهوفر رئيس الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي (محافظ) وزعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز، ابتداء من الساعة التاسعة (8،00 ت غ) الجمعة، بحسب المصدر نفسه.

وفي وقت بدأ ينفذ فيه صبر الشركاء الاوروبيين لألمانيا على غرار قسم من الألمان، قال شولتز مساء الخميس إن المفاوضات ستتم بسرعة.

وأضاف "سنتفاوض بالتأكيد بشكل مكثف وسريع في الأسبوعين المقبلين ولكن من دون أي تسرع".

وقال إنه يدخل هذه المفاوضات "إجمالا بتفاؤل" ويشارك الحزب الاشتراكي الديموقراطي فيها "مع تصميم كبير" لإنجاح مشروع ائتلاف ينطوي "على أبعاد اشتراكية ديموقراطية" تتيح للقيادة أن تعرضها "مرتاحة الضمير" على أعضاء الحزب.

وسيكون على أعضاء الحزب البالغ عددهم 440 ألفا أن يصوتوا على أي مشروع ائتلاف.

وأجرى المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون منذ بداية كانون الثاني/يناير مشاورات تمهيدية مجدية لإعداد "خريطة طريق" للإصلاحات التي ينوون مباشرتها معا.

ويفترض أن تتيح المفاوضات التي تبدأ الجمعة، للأحزاب الثلاثة، تحديد التفاصيل الدقيقة لمشاريعها.